Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских бомбардировщиков под Харьковом

Российские средства ПВО в районе поселка Петровское Харьковской области сбили два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины. Кроме этого, в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 1 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Помимо этого, по данным силового ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах Запорожья и Артемовска. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. Ракетами «Оникс» уничтожен ангар с вооружением и боеприпасами в районе Одессы.

