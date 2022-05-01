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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских бомбардировщиков под Харьковом

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    Российские средства ПВО в районе поселка Петровское Харьковской области сбили два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины. Кроме этого, в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 1 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Помимо этого, по данным силового ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах Запорожья и Артемовска. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. Ракетами «Оникс» уничтожен ангар с вооружением и боеприпасами в районе Одессы.

    В общей сложности с начала спецоперации уничтожены 145 самолетов, 672 БПЛА и 312 установок РСЗО Украины, уточнили в Минобороны РФ.

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