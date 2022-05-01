В Петербурге за сутки выявлен 421 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7 047 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 1 442 человека — на 44% меньше по сравнению с 30 апреля. При этом подтверждено еще 147 летальных исходов.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 от 1 мая, лидером по количеству заразившихся вновь стал в Петербург. В городе зафиксирован еще 421 инфицированный. В Москве таких случаев 455, на третьем месте идет Подмосковье — 307.



Госпитализировано в Петербурге за сутки 128 пациентов, а выздоровели — 353.



Количество новых смертельных случаев в городе на Неве 16. В общей сложности за время пандемии от коронавируса в Петербурге умерло 33 497 человек.