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    COVID-19

    В Петербурге за сутки выявлен 421 новый случай коронавируса

    2025
    1 комментарий

    За минувшие сутки в России выявлено 7 047 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 1 442 человека — на 44% меньше по сравнению с 30 апреля. При этом подтверждено еще 147 летальных исходов.

    По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 от 1 мая, лидером по количеству заразившихся вновь стал в Петербург. В городе зафиксирован еще 421 инфицированный. В Москве таких случаев 455, на третьем месте идет Подмосковье — 307.

    Госпитализировано в Петербурге за сутки 128 пациентов, а выздоровели — 353.

    Количество новых смертельных случаев в городе на Неве 16. В общей сложности за время пандемии от коронавируса в Петербурге умерло 33 497 человек.

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    Комментарии (1)

    Slava_Rossii
    А власти устраивают парады, пробеги и пр. массовые мероприятия, способствующие распространению опасного заболевания.
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