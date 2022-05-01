В Коломягах водителя шесть раз ударили ножом за парковку на «зебре»

Дорожный конфликт привел к кровавой сцене в Приморском районе Петербурга. Пешеход с ножом не простил парковку на «зебре».

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне вечером на Вербной улице 45-летний водитель припарковал свою «Газель» на пешеходном переходе. Жест не оценил прохожий. Мужчина сделал замечание водителю, затем достал нож и шесть раз ударил оппонента.

Пострадавшего с травмами головы, шеи и груди госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

Агрессора доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Работает 47-летний мужчина машинистом башенного крана. Ранее проблем с законом не имел.