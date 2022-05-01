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    В Коломягах водителя шесть раз ударили ножом за парковку на «зебре»

    10220
    31 комментарий

    Дорожный конфликт привел к кровавой сцене в Приморском районе Петербурга. Пешеход с ножом не простил парковку на «зебре».

    Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне вечером на Вербной улице 45-летний водитель припарковал свою «Газель» на пешеходном переходе. Жест не оценил прохожий. Мужчина сделал замечание водителю, затем достал нож и шесть раз ударил оппонента.

    Пострадавшего с травмами головы, шеи и груди госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

    Агрессора доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Работает 47-летний мужчина машинистом башенного крана. Ранее проблем с законом не имел.

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    Комментарии (31)

    Slava_Rossii
    Теперь поборник ПДД отправится на нары за покушение на убийство.
    Muxpeh
    А можно ещё обочечников сразу из пулемёта без суда и следствия? А вот тех кто на красный ездят и из другого ряда поворачивают желательно сначала хорошо попытать.
    Андрей_78
    Народ устал уже, срываться стал на беспредельщиков.
    Органы власти бездействуют, в городе полная анархия с парковками автотранспорта под запрещающими знаками.
    Поляков же взялся за наведением порядка с парковками, когда будем подводить итоги, скоро уже год как пробок нет и нарушителей.
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