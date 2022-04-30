Семак о четвертом чемпионстве «Зенита» подряд: Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год — совсем непросто

«Игра была непростой, в первом тайме присутствовала нервозность. Но мы смогли выйти вперед. Во втором тайме надежно сыграли в обороне, мы увеличили счет и завершили матч без нервной концовки. Мы думали о том, чтобы заменить Кержакова, но Миша своим трудом заслужил то, чтобы доиграть матч до конца. Наше решение поддержала команда», — заявил Семак на пресс-конференции после матча.

Для «Зенита» это чемпионство стало девятым в истории и четвертым подряд. Однако Сергей Семак считает, что не все было так просто.

«Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год — совсем непросто. Давайте просто порадуемся за город и за клуб! „Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов — возможно, но с точки зрения качества игры — нет. Наши результаты — это сплошные нервы, постоянные перестроения, непрерывная работа и огромный труд. Я бы не сказал, что мы играем с запасом сил», — добавил Семак.