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    Семак о четвертом чемпионстве «Зенита» подряд: Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год — совсем непросто

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    4 комментария

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Локомотивом», после которого петербуржцы завоевали чемпионство.

    «Игра была непростой, в первом тайме присутствовала нервозность. Но мы смогли выйти вперед. Во втором тайме надежно сыграли в обороне, мы увеличили счет и завершили матч без нервной концовки. Мы думали о том, чтобы заменить Кержакова, но Миша своим трудом заслужил то, чтобы доиграть матч до конца. Наше решение поддержала команда», — заявил Семак на пресс-конференции после матча.

    Для «Зенита» это чемпионство стало девятым в истории и четвертым подряд. Однако Сергей Семак считает, что не все было так просто.

    «Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год — совсем непросто. Давайте просто порадуемся за город и за клуб! „Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов — возможно, но с точки зрения качества игры — нет. Наши результаты — это сплошные нервы, постоянные перестроения, непрерывная работа и огромный труд. Я бы не сказал, что мы играем с запасом сил», — добавил Семак.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    Suricat
    за такое бабло три раза в год должны выигрывать.
    Савва Морозов
    продлили-таки контракт.
    Савва Морозов
    Если будем без эуропы, то на вторую звёздочку сгодится, но иначе - Спасибо!
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