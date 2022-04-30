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    «Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл чемпионат России

    2648
    15 комментариев

    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 27 тура чемпионата России против «Локомотива» из Москвы. Встреча проходила 30 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

    «Зенит» выиграл со счетом 3:1. Петербуржцы пропустили первыми: на 4-й минуте отличился Гирано Керк. Потом забивали только зенитовцы: Иван Сергеев (27), Малком (42) и Андрей Мостовой (77).

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    Благодаря этому успеху «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате за три тура до его окончания. Это четвертый чемпионский титул петербуржцев подряд и девятый в истории.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (15)

    265869937
    Без допуска к международным турнирам, как то все равно, кто у нас чемпион, российский спорт стал бессмысленным
    Karl_Ivanovich
    "Урал" и "Зенит" сделали 30 апреля 2022 года незабываемым и прекрасным.
    Москва и мАсквичи нервно курят в углу :-)))))
    Ushat Pomoev
    Браво, Зенит! С победой!!
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