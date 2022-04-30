«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл чемпионат России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 27 тура чемпионата России против «Локомотива» из Москвы. Встреча проходила 30 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
«Зенит» выиграл со счетом 3:1. Петербуржцы пропустили первыми: на 4-й минуте отличился Гирано Керк. Потом забивали только зенитовцы: Иван Сергеев (27), Малком (42) и Андрей Мостовой (77).
Благодаря этому успеху «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате за три тура до его окончания. Это четвертый чемпионский титул петербуржцев подряд и девятый в истории.