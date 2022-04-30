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    Серверы ТОКИО-CITY DDosят уже полдня, проголодавшимся петербуржцам советуют звонить

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    2 комментария

    Сайт ресторанной сети Петербурга ТОКИО-CITY подвергся DDos-атакам 30 апреля. Это началось накануне вечером, но самый мощный всплеск пришелся на утро. Об этом «Фонтанке» сообщили в сети.

    «Как установили наши технические специалисты, на протяжении более 10 часов велась целенаправленная атака на серверы ТОКИО-CITY. В связи с этим возможны перебои в работе сайта. Рекомендуем оформлять заказы через мобильное приложение или по телефону колл-центра», — отметили в ТОКИО-CITY.

    По словам ресторатора Сергея Симарева, подобные DDos-атаки происходят постоянно, но такой массированной и продуманной до этого не было.

    «Отбивали всегда их достаточно успешно, а сегодня на пять часов всё было заблокировано. Атакуют из Индии, Индонезии и так далее. Мы ожидали, что от нас потребуют какой-нибудь выкуп, но пока никаких предложений не было. Эта атака продолжается и сейчас, нам с переменным успехом удается с ней справиться. Вот один сайт заработал, а остальные пока не можем поднять», — рассказал сооснователь сетей ТОКИО-CITY и «Бахрома» Сергей Симарев.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    aborigenSPB
    Неужели кто-то задумался о нашем здоровом питании?!!!
    Дежурный по объединению
    Голодные, наверное, и ддосят..
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