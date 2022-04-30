Серверы ТОКИО-CITY DDosят уже полдня, проголодавшимся петербуржцам советуют звонить

Сайт ресторанной сети Петербурга ТОКИО-CITY подвергся DDos-атакам 30 апреля. Это началось накануне вечером, но самый мощный всплеск пришелся на утро. Об этом «Фонтанке» сообщили в сети.

«Как установили наши технические специалисты, на протяжении более 10 часов велась целенаправленная атака на серверы ТОКИО-CITY. В связи с этим возможны перебои в работе сайта. Рекомендуем оформлять заказы через мобильное приложение или по телефону колл-центра», — отметили в ТОКИО-CITY.

По словам ресторатора Сергея Симарева, подобные DDos-атаки происходят постоянно, но такой массированной и продуманной до этого не было.