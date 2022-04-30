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    «Зенит» назвал состав на, возможно, чемпионскую игру с «Локомотивом»

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    1 комментарий

    Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 27-го тура чемпионата России против московского «Локомотива». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 30 апреля.

    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков (капитан команды), Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев, Юри Алберто.

    Запасные игроки: Михаил Кизеев, Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

    Матч начнется в 19:30. В случае победы «Зенит» досрочно обеспечит себе чемпионство в сезоне-2021/22. Ранее московское «Динамо», идущее вторым, проиграло «Уралу» со счетом 2:3.

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    Комментарии (1)

    Савва Морозов
    надеюсь Зенит не потянет Лохо за уши. ЛЕ может и случиться.
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