Суд в Петербурге арестовал коммерсанта, который пытался обмануть государство на 15 млн

Следствие полагает, что Писарев, его сообщник Поддубский и еще несколько неустановленных человек, решили обмануть государство. Писарев, как директор, знал, что издательству задолжали несколько других государственных компаний — издательство «Судостроение»», ООО «ТЭВОС», ФГУП «Подсобное хозяйство Выборг Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Петроградский районный суд заключил под стражу гендиректора издательско-полиграфического предприятия «Искусство Россия» Алексея Писарева. Его обвинили в особо крупном мошенничестве.

По мнению следствия, фигуранты обманули сотрудников Российского аукционного дома, которые занимались продажей акций «Искусство Россия». Оценщик, тоже обманутый, определил стоимость акций компании в 8,8 млн, хотя на самом деле она стоила больше 33.

Купил акции ИП «Писарев А.С.», вместе с владением компанией он получил право требования ко всем должникам. Следствие полагает, что Российской Федерации был причинен ущерб на сумму почти 16 млн.

Писарев вину не признал. До 27 июня он будет находиться в СИЗО.