В Петербурге сезон SUP-бордов стартовал массовым заплывом

Организаторы заплыва поделились с «Фонтанкой» солнечными кадрами, которые были сделаны на берегах Карповки 30 апреля.

Сап-бордисты одними из первых открыли сезон развлечений на воде в Петербурге. Старт был дан массовым заплывом по Карповке.

Полсотни человек собрались у Ботанического сада и отправились в путь по городским водным артериям под руководством опытных сапсерферов из Neva Sup и Onego Surf.

Тем, кто не готов испытать на себе случайное купание в весенней воде, стоит дождаться августа и преодолеть несколько километров на паддлборде в самом центре Петербурга — фестиваль ФонтанкаSUP состоится 6 августа.