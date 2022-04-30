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    В Петербурге сезон SUP-бордов стартовал массовым заплывом

    2108
    3 комментария

    Сап-бордисты одними из первых открыли сезон развлечений на воде в Петербурге. Старт был дан массовым заплывом по Карповке.

    Организаторы заплыва поделились с «Фонтанкой» солнечными кадрами, которые были сделаны на берегах Карповки 30 апреля.

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    Полсотни человек собрались у Ботанического сада и отправились в путь по городским водным артериям под руководством опытных сапсерферов из Neva Sup и Onego Surf.

    Тем, кто не готов испытать на себе случайное купание в весенней воде, стоит дождаться августа и преодолеть несколько километров на паддлборде в самом центре Петербурга — фестиваль ФонтанкаSUP состоится 6 августа.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    angel of death
    вопрос не в том, сколько заплыло... вопрос в том - сколько выплыло =)
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