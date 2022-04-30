    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 2

    5 м/с, с-з

    768мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Рогозин: Россия решила, когда прекратит полеты на МКС

    677
    обсудить

    Россия приняла решение о сроках выхода из программы МКС, но называть их глава Роскосмоса не стал. Рогозин обещает предупредить за год.

    О планах глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал 30 апреля. Он заверил, что решение принято, но говорить о нем публично «мы не обязаны». Госчиновник пообещал, что партнеры узнают об окончании работы России на МКС за год.

    Известно, что пока работы на МКС продолжатся, до 2024 года. «Эта работа будет во многом связана прежде всего не только с демонстрацией нашего отношения к тому, что происходит в мире, но это еще и демонстрация нашей готовности к развертыванию российской орбитальной служебной станции», — сказал Рогозин.

    Он сообщил, что пока российская орбитальная служебная станция — это эскизный проект, который находится в процессе разработки.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close