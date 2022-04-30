Рогозин: Россия решила, когда прекратит полеты на МКС

Россия приняла решение о сроках выхода из программы МКС, но называть их глава Роскосмоса не стал. Рогозин обещает предупредить за год.

О планах глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал 30 апреля. Он заверил, что решение принято, но говорить о нем публично «мы не обязаны». Госчиновник пообещал, что партнеры узнают об окончании работы России на МКС за год.

Известно, что пока работы на МКС продолжатся, до 2024 года. «Эта работа будет во многом связана прежде всего не только с демонстрацией нашего отношения к тому, что происходит в мире, но это еще и демонстрация нашей готовности к развертыванию российской орбитальной служебной станции», — сказал Рогозин.