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    Полиция нашла тех, кто отобрал у студента из Павловска булки

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    Сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга задержали молодых людей, подозреваемых в дерзком похищении рюкзака с булками у студента из Павловска. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В минувший вторник 19-летний учащийся ЛГУ обратился в полицию с заявлением о том, что поздним вечером трое неизвестных на Детскосельской улице распылили в него газовый баллончик и отняли рюкзак с булками и паспортом. Материальный ущерб составил 1 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

    «29 апреля в 21:00 в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий за совершение данного преступления в г. Павловске задержаны трое 17-летних молодых людей», — сообщили в пресс-службе главка.

    Все трое, по данным «Фонтанки», нигде не учатся и не работают. В качестве меры пресечения для них избрана подписка о невыезде.

    © Фонтанка.Ру

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