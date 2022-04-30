Полиция нашла тех, кто отобрал у студента из Павловска булки

Сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга задержали молодых людей, подозреваемых в дерзком похищении рюкзака с булками у студента из Павловска. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В минувший вторник 19-летний учащийся ЛГУ обратился в полицию с заявлением о том, что поздним вечером трое неизвестных на Детскосельской улице распылили в него газовый баллончик и отняли рюкзак с булками и паспортом. Материальный ущерб составил 1 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.