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    Экономика и санкции

    Центробанк объяснил, чего ждать от структурной трансформации экономики

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    6 комментариев

    В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала начало структурной трансформации российской экономики во втором — начале третьего квартала. Этот период, по словам Набиуллиной, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары и повышением инфляции. Структурная трансформация будет болезненным процессом как для бизнеса, так и для потребителей, рассказали 30 апреля в образовательном проекте Банка России «Финансовая культура».

    В структуру экономики входят рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, уровень включенности в международные цепочки, спрос на различных специалистов и прочие составные части экономических процессов. Как отмечает «Финансовая культура», практически все они должны измениться вслед за поменявшейся ситуацией. Это и называют структурной трансформацией.

    «Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство локализовано и произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов», — отмечают в «Финансовой культуре».

    Так, например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры, производители бумаги ощутили нехватку отбеливающих химикатов, а игроки рынка пищевой промышленности — привычной иностранной упаковки.

    Переориентация российских производителей на альтернативных партнеров займет до нескольких месяцев, а налаживание логистики может столкнуться с неразвитостью инфраструктуры в новых направлениях. Такие трудности проявятся во всех секторах экономики, а последствия скажутся не только на бизнесе, но и на потребителях.

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    Комментарии (6)

    267081996
    по другому - перевод экономики на военные рельсы... Ибо пошел лендлиз от омерики и надо много калибров...
    dragvs
    Не всякий мгновенный стресс ведёт к адаптации, зачастую происходит дезадаптация, те слом и крах экономики.
    265869937
    объяснил, так объяснил, теперь четко понятно, что каждый за себя, впрчем ка и всегда, Спасение утопающего, дело самого утопающего
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