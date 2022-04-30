Центробанк объяснил, чего ждать от структурной трансформации экономики

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала начало структурной трансформации российской экономики во втором — начале третьего квартала. Этот период, по словам Набиуллиной, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары и повышением инфляции. Структурная трансформация будет болезненным процессом как для бизнеса, так и для потребителей, рассказали 30 апреля в образовательном проекте Банка России «Финансовая культура».

В структуру экономики входят рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, уровень включенности в международные цепочки, спрос на различных специалистов и прочие составные части экономических процессов. Как отмечает «Финансовая культура», практически все они должны измениться вслед за поменявшейся ситуацией. Это и называют структурной трансформацией.