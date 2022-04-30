Центробанк объяснил, чего ждать от структурной трансформации экономики

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала начало структурной трансформации российской экономики во втором — начале третьего квартала. Этот период, по словам Набиуллиной, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары и повышением инфляции. Структурная трансформация будет болезненным процессом как для бизнеса, так и для потребителей, рассказали 30 апреля в образовательном проекте Банка России «Финансовая культура».
В структуру экономики входят рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, уровень включенности в международные цепочки, спрос на различных специалистов и прочие составные части экономических процессов. Как отмечает «Финансовая культура», практически все они должны измениться вслед за поменявшейся ситуацией. Это и называют структурной трансформацией.
«Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство локализовано и произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов», — отмечают в «Финансовой культуре».
Так, например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры, производители бумаги ощутили нехватку отбеливающих химикатов, а игроки рынка пищевой промышленности — привычной иностранной упаковки.
Переориентация российских производителей на альтернативных партнеров займет до нескольких месяцев, а налаживание логистики может столкнуться с неразвитостью инфраструктуры в новых направлениях. Такие трудности проявятся во всех секторах экономики, а последствия скажутся не только на бизнесе, но и на потребителях.