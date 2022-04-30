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    Российских киберспортсменов сняли с соревнований за Z

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    4 комментария

    Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира стран СНГ. Один из игроков нарисовал на карте Z.

    Об отстранении 30 апреля пишет «Матч ТВ». Российские игроки участвовали в турнире Dota Pro Circuit, команда выступала под названием Outsiders.

    Во время матча с Mind Games россиянин Иван Москаленко нарисовал на карте знак, похожий на букву Z. Другие игроки сразу же начали рисунок замазывать.

    Сперва это осталось незамеченным, но после началось расследование. Отмечается, что результат этого матча будет изменен, а за остальные игры России поставили техническое поражение.

    Москаленко извинился и заверил, что не хотел никого обижать.

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    Комментарии (4)

    260657101
    Все правильно zделали.
    Эд Хэммет
    Теперь и в странах СНГ Zигизм не пройдёт. Шовинизм и диктаторский режим в 21-м веке нелепость.
    serzh.ferro
    нарисовал, наклеял Z, автоматически на передовую.
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