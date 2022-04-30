22 человека в тверском НИИ погибли из-за электронагревателя

Причиной пожара в военном НИИ в центре Твери дознание называет короткое замыкание. Подвели электроприбор и заторможенная реакция.

Что стало причиной пожара, который убил 22 человека, раскрыл источник ТАСС 30 апреля. Коротнул электронагревательный прибор, в этот момент в помещении никого не было. Второй момент, из-за которого пламя распространилось на все здание, — это поздний вызов пожарных.

21 апреля, в день пожара, на рабочих местах в НИИ было 175 человек. 54 пришлось спасать, почти сто смогли выбраться сами. После разбора завалов всего были обнаружены останки 22 сотрудников института.