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    22 человека в тверском НИИ погибли из-за электронагревателя

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    16 комментариев

    Причиной пожара в военном НИИ в центре Твери дознание называет короткое замыкание. Подвели электроприбор и заторможенная реакция.

    Что стало причиной пожара, который убил 22 человека, раскрыл источник ТАСС 30 апреля. Коротнул электронагревательный прибор, в этот момент в помещении никого не было. Второй момент, из-за которого пламя распространилось на все здание, — это поздний вызов пожарных.

    21 апреля, в день пожара, на рабочих местах в НИИ было 175 человек. 54 пришлось спасать, почти сто смогли выбраться сами. После разбора завалов всего были обнаружены останки 22 сотрудников института.

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    Комментарии (16)

    dragvs
    А что там со всеми остальными загадочными "хлопками" было? Взрыв на фармзаводе "Синтез", взрывы на аэродромах, Сахалинская ГРЭС-2, ТЦ, Химзавод растворителей. Не говоря уже о более известных.
    VKuser174198221
    Верю 100 процентов....Все было украдено давно и тщательно...работали нищие пенсы за три копейки.....ни хрена собственно не делали, но не для этого их и держали.....Только опнутые патриоты могут верить в неких суперпупер продвинутых инженегров двигающих нашу оборонку......
    lykov20
    Из официальных сведений можно предположить что к 21 Апреля в Твери центральное отопление отключили(если учреждение к нему подключено). Собянин отапливают Москву и в Мае, чего раньше не было. Писали что пожар начался в половине десятого и уже никого нет, одно-двухместное помещение?
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