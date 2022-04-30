Охранника Ростеха ударили трубой по голове и отняли деньги в арке на севере Петербурга

В Петербурге возбуждено дело о грабеже. Потерпевший — 49-летний охранник Ростеха. Все детали случившегося он вспоминал больше месяца. Подробности «Фонтанка» узнала 30 апреля.

Сам инцидент произошел в середине марта. Жительница улицы Астраханской позвонила в полицию и сообщила о том, что в подъезде дома лежит мужчина, которого ударили трубой по голове и отняли деньги. Приехавшие сотрудники нашли охранника Ростеха, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Внятно на вопросы в силу измененного сознания он ответить не мог, от госпитализации, однако, отказался. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшего, после чего его доставили в отдел и составили протокол по статье о появлении в общественных местах в нетрезвом виде.