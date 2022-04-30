    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 2

    5 м/с, с-з

    768мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Охранника Ростеха ударили трубой по голове и отняли деньги в арке на севере Петербурга

    3204
    2 комментария

    В Петербурге возбуждено дело о грабеже. Потерпевший — 49-летний охранник Ростеха. Все детали случившегося он вспоминал больше месяца. Подробности «Фонтанка» узнала 30 апреля.

    Сам инцидент произошел в середине марта. Жительница улицы Астраханской позвонила в полицию и сообщила о том, что в подъезде дома лежит мужчина, которого ударили трубой по голове и отняли деньги. Приехавшие сотрудники нашли охранника Ростеха, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Внятно на вопросы в силу измененного сознания он ответить не мог, от госпитализации, однако, отказался. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшего, после чего его доставили в отдел и составили протокол по статье о появлении в общественных местах в нетрезвом виде.

    28 апреля мужчина все же рассказал помощнику прокурора, что с ним случилось. Со слов охранника, ночью 12 марта в арке между домами на улице Саратовской и Большим Сампсониевским двое неизвестных ударили его чем-то по голове и достали из его кошелька 7 тысяч рублей. Приметы нападавших он не запомнил. В итоге дело все же возбудили, по статье о грабеже.

    © Фонтанка.Ру

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Вася ПУПКИН
    Вот если бы полиция задержала тех кто ОХРАННИКА ростеха трубой по голове, вот это была бы новость.
    муматор
    очень ценная новость! Свежая!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close