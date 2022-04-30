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    Брянский губернатор Богомаз: Российские ПВО пытались сбить украинский самолет

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    13 комментариев

    Средства противовоздушной обороны среагировали на самолет, который приближался к Брянской области со стороны Украины. После попыток его сбить в село Жеча попало два снаряда.

    Подробности и фото глава региона Александр Богомаз опубликовал в своем телеграм-канале 30 апреля. По его словам, самолет был замечен около семи утра. «При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», — рассказал о работе ПВО Богомаз.

    Взрывной волной были повреждены здания нефтеналивного терминала. Жертв нет.

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    Комментарии (13)

    dragvs
    Звучит так словно ПВО атаку отбили, а на самом же деле самолет успешно отбомбился по цели, хоть один снаряд и прошел мимо. В следующий раз постараются попасть.
    Милая +
    "Попытка не пытка". Где средства ПВО? Почему не ликвидировали нарушителя?
    Дежурный по объединению
    Пытались.. Чё, высокоточные ракеты закончились?
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