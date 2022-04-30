Брянский губернатор Богомаз: Российские ПВО пытались сбить украинский самолет

Средства противовоздушной обороны среагировали на самолет, который приближался к Брянской области со стороны Украины. После попыток его сбить в село Жеча попало два снаряда.

Подробности и фото глава региона Александр Богомаз опубликовал в своем телеграм-канале 30 апреля. По его словам, самолет был замечен около семи утра. «При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», — рассказал о работе ПВО Богомаз.