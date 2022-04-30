Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова с юбилеем

Владимир Путин поздравил «короля» российской поп-сцены с юбилеем, сообщили в Кремле 30 апреля. Народному артисту России исполнилось 55 лет.
«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — цитирует президента его пресс-служба.
Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко также поздравил Киркорова с юбилеем. По словам Лукашенко, «короля» российской эстрады «на белорусской земле любят и знают как давнего друга и замечательного артиста».