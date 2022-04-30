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    Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова с юбилеем

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    7 комментариев

    Владимир Путин поздравил «короля» российской поп-сцены с юбилеем, сообщили в Кремле 30 апреля. Народному артисту России исполнилось 55 лет.

    Фото: скриншот видео / YouTube
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    Фото: скриншот видео / YouTube
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    автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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    «Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — цитирует президента его пресс-служба.

    Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко также поздравил Киркорова с юбилеем. По словам Лукашенко, «короля» российской эстрады «на белорусской земле любят и знают как давнего друга и замечательного артиста».

    Фото: скриншот видео / YouTube
    Фото: скриншот видео / YouTube
    автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (7)

    душилидушили
    Это прямо как с картины Босха.
    267081996
    за то что не уехал, как некоторые, пролилась на него такая милость..
    vfhbr
    Говорите, что это король российской поп-сцены. Про таких еще Ганс Христиан Андерсен писал, что король-то голый.
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