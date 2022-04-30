Bloomberg: США планирует отменить визовые ограничения для высококвалифицированных специалистов из России

Администрация президента США Джо Байдена планирует переманивать на работу в страну высококвалифицированных российских специалистов. Для этого в США отменят некоторые визовые требования, сообщил Bloomberg 30 апреля со ссылкой на источники, знакомые с этой стратегией.

Как сообщает издание, Белый дом предложил конгрессу отменить правило, согласно которому российские специалисты должны подтверждать трудоустройство для получения рабочей визы. В частности, переезд облегчат для магистров и докторов в области науки и технологий, имеющих опыт работы в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, ядерной инженерии, искусственного интеллекта и ракетных двигателей.