Мертвого младенца нашли врачи в Металлострое, решается вопрос о возбуждении дела

Трехмесячная девочка найдена мертвой в квартире на улице Богайчука в Колпинском районе Петербурга. Из-за чего наступила ее гибель, будут выяснять эксперты, внешних признаков насильственной смерти на теле не было. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля.

Сообщение о погибшем младенце поступило накануне в полицию от врачей скорой помощи. В отношении родителей — нелегальных мигрантов из Таджикистана — составлены протоколы о нарушении иностранцем режима пребывания на территории РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти девочки, которая родилась в феврале.