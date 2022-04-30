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    Мертвого младенца нашли врачи в Металлострое, решается вопрос о возбуждении дела

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    Трехмесячная девочка найдена мертвой в квартире на улице Богайчука в Колпинском районе Петербурга. Из-за чего наступила ее гибель, будут выяснять эксперты, внешних признаков насильственной смерти на теле не было. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля.

    Сообщение о погибшем младенце поступило накануне в полицию от врачей скорой помощи. В отношении родителей — нелегальных мигрантов из Таджикистана — составлены протоколы о нарушении иностранцем режима пребывания на территории РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти девочки, которая родилась в феврале.

    © Фонтанка.Ру

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