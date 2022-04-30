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    Выставки

    «Невский баталист» открывает на «Ленфильме» трехмерную панораму о войне, у героев есть прототипы

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    автор видео Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    На территории киностудии «Ленфильм» 30 апреля открылась масштабная интерактивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике». Зрители попадают в детализированный мир времён Великой Отечественной войны и узнают о нём больше из «аудиописем» свидетелей.

    Пятнадцать залов, заходя в каждый из которых, посетитель оказывается в буквальном смысле внутри сюжета о войне, разместили в пятом, самом большом, павильоне студии. Все комнаты наполнили аутентичными деталями — реалистичные манекены одели в то, что носили в 1940-е годы, в одной из локаций развесили на стене винтовки и прочее оружие, в другой — поставили танк. Художники не забыли и про мирные сюжеты: девушки собирают цветы и обнимают любимых.

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    Героями панорамы стали реальные люди: кинооператоры, фотокорреспонденты, актёры, работавшие в войну. Это и Мария Сухова, которая снимала в партизанских отрядах и погибла весной 1944 года, и кинооператор «Ленфильма» Вячеслав Горданов, фиксировавший происходящее в блокадном Ленинграде. Встречают посетители и фигуру Бориса Неменского. В годы Великой Отечественной он продолжал писать картины в составе студии военных художников имени Грекова.

    Складывается впечатление, что своей историей в формате личного письма герои делятся лично: голос озвучивших их актёров звучит из динамиков в каждой комнате и «проводит» по панораме.

    «География» историй проекта оказалось очень обширной: зритель переходит из цехов Ижорского завода на поля Ленобласти, оказывается в Заполярье и на Кавказе, переносится в Берлин и Нюрнберг.

    Над проектом работала команда из больше чем ста человек. На выставке ждут, в том числе, и юных посетителей — старше 12 лет.

    © Фонтанка.Ру

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