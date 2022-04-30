Сахалинская ГРЭС-2 за ночь горела дважды

На Сахалинской ГРЭС-2 30 апреля произошел пожар. Судя по хронологии новостей на официальном сайте «Сахалинэнерго», пожар начинался дважды.
Автор: ДПС Сахалин / vk.com
В 5:36 утра по московскому времени появилось сообщение, что возгорание возникло в турбогенераторе, и было «оперативно ликвидировано силами работников». Но через 15 минут в новом сообщении сообщили о втором очаге.
«На место направлены дополнительные пожарные расчеты», — сообщили в компании.
Автор: Сахалинэнерго / vk.com
Спустя два часа пожар был ликвидирован. По официальной информации, пострадавших нет. Кровля турбинного цеха пострадала незначительно.
В 7–30 утра о ликвидации пожара отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал он в соцсетях.
«В ближайшее время специалисты приступят к оценке ущерба и восстановительным работам. Причины возгорания устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ГРЭС.
По сообщению штаба по ликвидации последствий аварии и обеспечения устойчивого энергоснабжения РусГидро, на восстановительные работы привлекут «более 50 специалистов ремонтно-строительного блока».