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    Сахалинская ГРЭС-2 за ночь горела дважды

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    На Сахалинской ГРЭС-2 30 апреля произошел пожар. Судя по хронологии новостей на официальном сайте «Сахалинэнерго», пожар начинался дважды.

    Автор: ДПС Сахалин / vk.com

    В 5:36 утра по московскому времени появилось сообщение, что возгорание возникло в турбогенераторе, и было «оперативно ликвидировано силами работников». Но через 15 минут в новом сообщении сообщили о втором очаге.

    «На место направлены дополнительные пожарные расчеты», — сообщили в компании.

    Автор: Сахалинэнерго / vk.com

    Спустя два часа пожар был ликвидирован. По официальной информации, пострадавших нет. Кровля турбинного цеха пострадала незначительно.

    В 7–30 утра о ликвидации пожара отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал он в соцсетях.

    «В ближайшее время специалисты приступят к оценке ущерба и восстановительным работам. Причины возгорания устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ГРЭС.

    По сообщению штаба по ликвидации последствий аварии и обеспечения устойчивого энергоснабжения РусГидро, на восстановительные работы привлекут «более 50 специалистов ремонтно-строительного блока».

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