Россиянам за границей готовы выплатить пенсии в рублях

Правительство дало добро на выплату пенсий в рублях российским пенсионерам, которые проживают за границей. Для этого нужен счёт в банке РФ.



Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации 29 апреля. Как сказано в документе, правительство разрешило зачислять пенсии или иные выплаты, получение которых невозможно в условиях санкций, проживающим за пределами страны гражданам в рублях на счета, открытые в банках на территории России.

В тексте говорится, что для их получения необходимо обратиться с письменным или электронным заявлением в органы, осуществляющие выплаты. В обращении должны быть указаны открытого в России счёта.