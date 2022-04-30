Россиянам за границей готовы выплатить пенсии в рублях

Правительство дало добро на выплату пенсий в рублях российским пенсионерам, которые проживают за границей. Для этого нужен счёт в банке РФ.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации 29 апреля. Как сказано в документе, правительство разрешило зачислять пенсии или иные выплаты, получение которых невозможно в условиях санкций, проживающим за пределами страны гражданам в рублях на счета, открытые в банках на территории России.
В тексте говорится, что для их получения необходимо обратиться с письменным или электронным заявлением в органы, осуществляющие выплаты. В обращении должны быть указаны открытого в России счёта.
Ранее в посольстве России в Латвии заявили, что из-за санкций некоторые местные кредитные организации отказались обслуживать счета российских пенсионеров. «Тысячи людей преклонного возраста рискуют лишиться единственного источника средств к существованию. Многие фактически будут поставлены на грань выживания», — сообщили в диппредставительстве.