Госдеп: США и Европа решили закрыть «лазейки» в санкциях на покупку российского газа

В Госдепе заявили, что США совместно с Европейским Союзом (ЕС) решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, дающие возможность покупать российский газ, пишет 29 апреля РИА Новости.

«Мы рассматриваем все возможные варианты, включая введение новых санкций, а также ужесточение уже существующих», — отметил советник госдепартамента Дерек Шолле Шолле и добавил, что России «будет трудно найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов».

«В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну», — сказал представитель Госдепа.