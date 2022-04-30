    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    767мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Госдеп: США и Европа решили закрыть «лазейки» в санкциях на покупку российского газа

    1817
    2 комментария

    В Госдепе заявили, что США совместно с Европейским Союзом (ЕС) решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, дающие возможность покупать российский газ, пишет 29 апреля РИА Новости.

    «Мы рассматриваем все возможные варианты, включая введение новых санкций, а также ужесточение уже существующих», — отметил советник госдепартамента Дерек Шолле Шолле и добавил, что России «будет трудно найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов».

    «В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну», — сказал представитель Госдепа.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    RUDZHIN
    нефть покупать вам это не мешает,мешая 50 на 50
    260618801
    Вода дырочку найдёт, а нефть и газ тем более! Даже террористы из ИГИЛ умудрялись продавать нефть из Сирии. Но идиократы из ЕС и США мечтают закрыть "лазейки".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close