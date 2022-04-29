Politico: Германия поддержит санкции против российской ядерной отрасли

Германия поддержала введение санкций против российской ядерной отрасли. Об этом со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС сообщает газета Politico 29 апреля.



«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на российский уран», — сказал один из неназванных дипломатов.



Издание отмечает, что ФРГ, будучи экономическим центром ЕС, также поддержала эти санкции, что делает их более вероятными. Многие депутаты Европарламента также просили включить российскую ядерную отрасль в санкции ЕС. Наиболее активно эту идею продвигали страны Балтии и Польша.

