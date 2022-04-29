Петербург встретил первых пассажиров прямого чартерного рейса из Казани радугой и подарками

В Пулково приземлился первый чартерный рейс из Казани. Судя по релизу, сюрприз пассажирам сделали и организаторы программы, и погода.
Как сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, 29 апреля город на Неве принял первый прямой чартерный субсидированный рейс из Казани. Туристы получают организованный трансфер, проживание в выбранном отеле, экскурсионную программу и розыгрыш призов на борту лайнера. Подарки вручили трём победителям на стойке Visit Petersburg в зале прилёта.
Комитет по развитию туризма Петербурга
Всем участникам выдали туристические буклеты и карты Петербурга. Что именно выиграли счастливчики, не уточняется.
«В рамках тура «Знакомство с Петербургом» гости из Казани смогут увидеть основные достопримечательности Северной столицы, посетить Эрмитаж, Летний сад и другие знаковые места, совершить обзорные экскурсии и теплоходные прогулки по рекам и каналам, «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка», — прокомментировал председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.
Свободных мест на борту, как уверяют, не было. Следующие чартерные рейсы свяжут Петербург и Казань 3 и 6 мая.
Двустороннюю чартерную программу между городами запустили в этом году. Она реализуется при поддержке Ростуризма, комитета по развитию туризма Петербурга и государственного комитета Республики Татарстан по туризму.