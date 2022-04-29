Петербург встретил первых пассажиров прямого чартерного рейса из Казани радугой и подарками

В Пулково приземлился первый чартерный рейс из Казани. Судя по релизу, сюрприз пассажирам сделали и организаторы программы, и погода.

Как сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, 29 апреля город на Неве принял первый прямой чартерный субсидированный рейс из Казани. Туристы получают организованный трансфер, проживание в выбранном отеле, экскурсионную программу и розыгрыш призов на борту лайнера. Подарки вручили трём победителям на стойке Visit Petersburg в зале прилёта.

Комитет по развитию туризма Петербурга

Всем участникам выдали туристические буклеты и карты Петербурга. Что именно выиграли счастливчики, не уточняется.

