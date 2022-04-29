«А у самого рейтинг падает». Медведев раскритиковал статью Шольца

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt. По его мнению, она написана для того, чтобы Социал-демократическую партию Германии «не заподозрили в симпатиях к России».
«А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в своем телеграм-канале 29 апреля.
«Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андрее Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — добавил зампредседателя Совбеза.
По данным Welt, политикой канцлера Германии довольны 39 процентов жителей страны. Еще 64 процента респондентов считают политику Шольца «осторожной». При этом только 37 процентов граждан уверены, что он может успешно провести Германию через кризисный период.
28 апреля заместитель председателя Совбеза назвал «печальным» для Германии решение депутатов одобрить поставку тяжелого вооружения на Украину.