«А у самого рейтинг падает». Медведев раскритиковал статью Шольца

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt. По его мнению, она написана для того, чтобы Социал-демократическую партию Германии «не заподозрили в симпатиях к России».

«А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в своем телеграм-канале 29 апреля.

«Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андрее Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — добавил зампредседателя Совбеза.