«В целях недопущения вмешательства извне». Петербургский крематорий отключил печи от Интернета после ухода чешского поставщика

Компьютеры в петербургском крематории отключили от Интернета после отказа чешского поставщика обслуживать оборудование. Об этом «Фонтанке» 29 апреля рассказали в комитете по промышленной политике.
«В марте 2022 года в целях недопущения вмешательства извне в работу ПО печей все управляющие компьютеры отключены от Интернета. В настоящий момент крематорий работает в штатном режиме», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что чешский поставщик оборудования для крематориев Tabo CS ограничил работу в России из-за санкций. Компания, в частности, отказалась обслуживать оборудование петербурского крематория на Шафировском проспекте из-за санкций, рассказал «Фонтанке» источник на рынке.
В комитете по промышленной политике сообщили, что капитальный ремонт одной печи завершили в январе 2022 года совместно с чехами. Но запланированные до конца 2022 года ремонтные работы еще трех печей будут осуществляться уже без участия европейского партнера. «Опыт есть, комплектующие пойдут по импортозамещению», — подчеркнули в ведомстве.
В комитет по промышленной политике заверили, что сбоев в работе крематория не произойдет. «Крематорием еще в 2019 году освоено импортозамещение в части замены всех комплектующих (огнеупоры, термопары, форсунки и т.д.) с чешских производителей на российских. Все ремонты проводятся специалистами в соответствии с установленными регламентами», — заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что администрация Перми внесла изменения в проект по строительству крематория. Если раньше для объекта собирались закупить чешские печи, то из-за антироссийских санкций властям пришлось отказаться от них в пользу четырех печей российского производства.