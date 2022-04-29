«В целях недопущения вмешательства извне». Петербургский крематорий отключил печи от Интернета после ухода чешского поставщика

Компьютеры в петербургском крематории отключили от Интернета после отказа чешского поставщика обслуживать оборудование. Об этом «Фонтанке» 29 апреля рассказали в комитете по промышленной политике.

«В марте 2022 года в целях недопущения вмешательства извне в работу ПО печей все управляющие компьютеры отключены от Интернета. В настоящий момент крематорий работает в штатном режиме», — отметили в ведомстве.



Ранее стало известно, что чешский поставщик оборудования для крематориев Tabo CS ограничил работу в России из-за санкций. Компания, в частности, отказалась обслуживать оборудование петербурского крематория на Шафировском проспекте из-за санкций, рассказал «Фонтанке» источник на рынке.