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    «В целях недопущения вмешательства извне». Петербургский крематорий отключил печи от Интернета после ухода чешского поставщика

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    9 комментариев

    Компьютеры в петербургском крематории отключили от Интернета после отказа чешского поставщика обслуживать оборудование. Об этом «Фонтанке» 29 апреля рассказали в комитете по промышленной политике.

    «В марте 2022 года в целях недопущения вмешательства извне в работу ПО печей все управляющие компьютеры отключены от Интернета. В настоящий момент крематорий работает в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

    Ранее стало известно, что чешский поставщик оборудования для крематориев Tabo CS ограничил работу в России из-за санкций. Компания, в частности, отказалась обслуживать оборудование петербурского крематория на Шафировском проспекте из-за санкций, рассказал «Фонтанке» источник на рынке.

    В комитете по промышленной политике сообщили, что капитальный ремонт одной печи завершили в январе 2022 года совместно с чехами. Но запланированные до конца 2022 года ремонтные работы еще трех печей будут осуществляться уже без участия европейского партнера. «Опыт есть, комплектующие пойдут по импортозамещению», — подчеркнули в ведомстве.

    В комитет по промышленной политике заверили, что сбоев в работе крематория не произойдет. «Крематорием еще в 2019 году освоено импортозамещение в части замены всех комплектующих (огнеупоры, термопары, форсунки и т.д.) с чешских производителей на российских. Все ремонты проводятся специалистами в соответствии с установленными регламентами», — заключили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что администрация Перми внесла изменения в проект по строительству крематория. Если раньше для объекта собирались закупить чешские печи, то из-за антироссийских санкций властям пришлось отказаться от них в пользу четырех печей российского производства.

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    Комментарии (9)

    Slava_Rossii
    Это же надо так расписаться в некомпетентности. Получается в фирме даже нет специалиста, который может контролировать программную работу оборудования.
    265056402
    хуже что естественно есть фирмы, наши, которые рубят деньги на лицензировании. Головной фирме может и дела нет, а эти выискивают. От своих защита
    SU LUX INN
    ну нормально! роскомнадзор совсем слетел с Катушек, к чебурнету небось Теперь подключит!
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