Фигуристка Софья Самодурова завершила карьеру и стала тренером

Петербургская фигуристка Софья Самодурова решила завершить спортивную карьеру. Как сообщила сама 19-летняя спортсменка 29 апреля на YouTube-канале «Фигурка», она перешла на тренерскую работу в штаб Алексея Мишина.



«Решение приняла спокойно. Думала, будет апатия. Но все легко. Мне нравится тренировать. Есть дети, я уже вижу результат. Тренеры тоже видят. Давно ли решила? Уже месяц как. Что подтолкнуло? Алексей Николаевич. Я с ним поговорила, сказала, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан — у меня там родители, семья. Но Алексей Николаевич сказал, что нужно делиться своими знаниями», — заявила Самодурова.

