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    Фигуристка Софья Самодурова завершила карьеру и стала тренером

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    1 комментарий

    Петербургская фигуристка Софья Самодурова решила завершить спортивную карьеру. Как сообщила сама 19-летняя спортсменка 29 апреля на YouTube-канале «Фигурка», она перешла на тренерскую работу в штаб Алексея Мишина.

    «Решение приняла спокойно. Думала, будет апатия. Но все легко. Мне нравится тренировать. Есть дети, я уже вижу результат. Тренеры тоже видят. Давно ли решила? Уже месяц как. Что подтолкнуло? Алексей Николаевич. Я с ним поговорила, сказала, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан — у меня там родители, семья. Но Алексей Николаевич сказал, что нужно делиться своими знаниями», — заявила Самодурова.

    Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года. На ЧМ-2019 стала восьмой. На чемпионате России в том же году оказалась лишь шестой.

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    Комментарии (1)

    Mustamyaki
    Прочитал репером, не удивился.
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