ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80 процентов россиян

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) спросил граждан России о доверии главе государства. Результаты опроса показали, что 80 процентов респондентов заявили о доверии Владимиру Путину.



«12% опрошенных выбрали вариант ответа „скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить», — говорится в сообщении ФОМ.



Оценили работу президента как хорошую 82 процента опрошенных. Не согласны с этой оценкой 10 процентов респондентов, а еще 8 затруднились с ответом.



Опрос проведен среди 1500 взрослых граждан страны, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов. Социологи опрашивали их методом интервью по месту жительства. По данным фонда, погрешность выборки не превышает 2,5%.

