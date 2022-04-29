    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-з

    767мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80 процентов россиян

    306

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) спросил граждан России о доверии главе государства. Результаты опроса показали, что 80 процентов респондентов заявили о доверии Владимиру Путину.

    «12% опрошенных выбрали вариант ответа „скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить», — говорится в сообщении ФОМ.

    Оценили работу президента как хорошую 82 процента опрошенных. Не согласны с этой оценкой 10 процентов респондентов, а еще 8 затруднились с ответом.

    Опрос проведен среди 1500 взрослых граждан страны, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов. Социологи опрашивали их методом интервью по месту жительства. По данным фонда, погрешность выборки не превышает 2,5%.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close