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    О доверии президенту Владимиру Путину сообщили 80,6 процента граждан России

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    Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 29 апреля.

    Мнения респондентов собирали с 18 по 24 апреля. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 80,6% россиян. Деятельность президента одобряют 77,7% (+0,7 п. п. за неделю) респондентов.

    Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составил 52,5% и 51,8% соответственно.

    При этом председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,6%, КПРФ — 11,4% (+1,1п.п. за неделю), ЛДПР — 8,9%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,2% и «Новые люди» — 4,5%.

    Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

    Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

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