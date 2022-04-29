О доверии президенту Владимиру Путину сообщили 80,6 процента граждан России

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 29 апреля.
Мнения респондентов собирали с 18 по 24 апреля. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 80,6% россиян. Деятельность президента одобряют 77,7% (+0,7 п. п. за неделю) респондентов.
Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составил 52,5% и 51,8% соответственно.
При этом председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,6%, КПРФ — 11,4% (+1,1п.п. за неделю), ЛДПР — 8,9%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,2% и «Новые люди» — 4,5%.