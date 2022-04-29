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    Подержанные машины в России с начала года подорожали почти на 200 тысяч рублей

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    1 комментарий

    Автомобили с пробегом с января по апрель 2022 года подорожали в России в среднем на 19%. Причем основная часть удорожания пришлась на последний месяц.

    Средняя цена легкового автомобиля с пробегом на российском рынке в апреле достигла 1 миллиона 248 тысяч рублей, сообщает 29 апреля аналитическое агентство «Автостат». В январе она составляла 1 миллион 49 тысяч рублей. Таким образом, подержанные машины с начала года прибавили в цене почти 200 тысяч рублей.

    При этом с марта по апрель средняя цена подержанной машины в России выросла на 110 тысяч рублей, то есть на 10%. А если сравнивать этот показатель с апрелем 2021 года, то подорожание составило 72%, или 522 тысячи рублей.

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    Комментарии (1)

    Zlobodey
    Валюта дешевеет, а все дорожает. Так и живем.
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