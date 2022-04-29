Музей Арктики вступил в Секцию и сменил директора. В нем остался один научный сотрудник, но маячат деньги Патрушева и Потанина

Петербургский музей Арктики и Антарктики лишился практически всего руководящего состава. Новый директор пока еще не назначена «торжественно», но известно, что у нее за спиной литературный музей в Пушкине.



На смену руководства музея, в котором как минимум в школьные годы бывал каждый петербуржец, горожане обратили внимание 29 апреля. Уже экс-директор Мария Дукальская в беседе с «Фонтанкой» отказалась прояснить обстоятельства своего увольнения. Она лишь отметила, что «это решение учредителя» и вместе с ней из учреждения ушли ведущие сотрудники.

Слова Дукальской находят подтверждение на сайте музея. Судя по разделу «контакты», компанию директору Наталье Петровой нынче составляют бухгалтер, кадровик, специалист по закупкам, завхоз. В качестве врио главного хранителя фондов указана некая Блохина Ю.А., связи человека с такими инициалами с музеем или вопросами Арктики «Фонтанке» найти не удалось. Осталась в штате Ирина Южакова, она заведует научно-просветительским отделом, у нее в подчинении один научный сотрудник.



Наталья Петрова приехала на Марата из Пушкина, где последние несколько лет руководила Историко-литературным музеем. Связаться с ней «Фонтанке» не удалось. В пресс-службе Росгидромета (это учредитель музея), на вопрос о роли Арктики в биографии Петровой ответили лишь, что «торжественное назначение еще впереди».

Один из уже бывших сотрудников описал «Фонтанке» обстановку, в которой увольнялось предыдущее руководство музея.

По данным системы СПАРК, музей жил на субсидии Росгидромета, а именно чуть больше 15 млн в 2020 году на выполнение госзадания и еще пара млн на ремонты. Заработал музей на госзакупках в тот же период примерно 350 тысяч рублей, устраивая экскурсии школьникам.

В прошлом году, по словам собеседника, музей получил крупную для него сумму по линии Министерства культуры, суммарно увеличив бюджет примерно в три раза. Незадолго до этого замминистра Алла Манилова предложила создать Ассоциацию арктических музеев страны. В мае 2021 года было обозначено, что финансово поддерживать Ассоциацию будет некоммерческая организация «Центр «Арктические инициативы»». Миссия заключена во фразу «сохранение и популяризация культурного наследия арктических регионов». Музей на Марата записали в список партнеров.

