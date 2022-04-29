Грузовик подбил ретротрамвай на Литейном проспекте

Ретротрамвай попал в ДТП в центре Петербурга вечером 29 апреля. Авария собрала за собой «хвост» через мост.
На Литейном проспекте, после Литейного моста и перед перекрестком со Шпалерной улицей столкнулись грузовой фургон Iveco и ретротрамвай туристического маршрута Т1, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, грузовик ободрал вагону бочину и сломал зеркало. На месте работает ГИБДД, а из-за аварии скопилась пробка.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что им пока информации о таком ДТП не поступало.