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    Грузовик подбил ретротрамвай на Литейном проспекте

    1473
    3 комментария

    Ретротрамвай попал в ДТП в центре Петербурга вечером 29 апреля. Авария собрала за собой «хвост» через мост.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На Литейном проспекте, после Литейного моста и перед перекрестком со Шпалерной улицей столкнулись грузовой фургон Iveco и ретротрамвай туристического маршрута Т1, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, грузовик ободрал вагону бочину и сломал зеркало. На месте работает ГИБДД, а из-за аварии скопилась пробка.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что им пока информации о таком ДТП не поступало.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (3)

    Karl_Ivanovich
    За повреждение ретро-трамваев надо карать как за вандализм! :-)
    QQmber
    пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» узнаёт новости из газет
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