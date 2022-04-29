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    В двух районах Петербурга ограничат движение на майские праздники и после

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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в городе с 1 и 3 мая. Они коснутся двух районов.

    Как сообщили вечером 29 апреля в ГАТИ, в частности, в Выборгском районе города с 1 по 26 мая в связи с реконструкцией светофора ограничат движение транспорта на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова.

    В Курортном районе из-за производства работ по строительству канализационных сетей, в свою очередь, временно закрывается движение по Средней улице (посёлок Солнечное) — от улицы Танкистов до Среднего переулка и улице Танкистов от Средней улицы до Комсомольской улицы. Ограничения там будут действовать с 3 мая по 15 июня.

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