В двух районах Петербурга ограничат движение на майские праздники и после

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в городе с 1 и 3 мая. Они коснутся двух районов.

Как сообщили вечером 29 апреля в ГАТИ, в частности, в Выборгском районе города с 1 по 26 мая в связи с реконструкцией светофора ограничат движение транспорта на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова.



В Курортном районе из-за производства работ по строительству канализационных сетей, в свою очередь, временно закрывается движение по Средней улице (посёлок Солнечное) — от улицы Танкистов до Среднего переулка и улице Танкистов от Средней улицы до Комсомольской улицы. Ограничения там будут действовать с 3 мая по 15 июня.

