Минфин исполнил в валюте обязательства по суверенным евробондам

Минфин России исполнил в валюте обязательства по суверенным евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах, сообщили в ведомстве 29 апреля.



«Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» в сумме 564,8 млн долл. США (с учетом проведенного ранее Минфином России выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042» в сумме 84,4 миллиона долларов США были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)», — говорится в сообщении.