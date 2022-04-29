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    Минфин исполнил в валюте обязательства по суверенным евробондам

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    2 комментария

    Минфин России исполнил в валюте обязательства по суверенным евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах, сообщили в ведомстве 29 апреля.

    «Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» в сумме 564,8 млн долл. США (с учетом проведенного ранее Минфином России выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042» в сумме 84,4 миллиона долларов США были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)», — говорится в сообщении.

    Платежи были осуществлены в валюте выпуска еврооблигаций — долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

    4 апреля Минфин России сообщил, что впервые исполнил обязательства по евробондам перед иностранными держателями в рублях из-за отказа иностранного банка исполнить поручения в валюте. Выплата госдолга в рублях могла стать основанием для объявления технического дефолта. 12 апреля Минфин пояснил, что информация о дефолте не соответствует действительности, а иностранные инвесторы не смогли получить выплаты из-за запретительных мер американских властей. 29 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Минфина есть все ресурсы для погашения евробондов, поэтому ни о каком дефолте речи не идет, а корректность проведения платежей зависит только от иностранных банков.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    Оппа! Дефолт опять откладывается?
    Савва Морозов
    в прошлый раз было из "замороженных", а сейчас?
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