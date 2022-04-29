Петербуржцы разъезжаются на майские по 8-балльным пробкам. На КАД затор тянется 11 км

Вечером 29 апреля дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов, как и накануне, когда в городе репетировали парад. Огромный затор собрался на юго-востоке КАД, а в центре легковой автомобиль оказался остановлен светофором.

По данным «Яндекс.Пробок», дорожные заторы в Петербурге доросли до 8 баллов в начале шестого часа вечера. Для вечера пятницы это на 1 балл больше обычного. При этом пробки не сосредоточены только в центре, а распределились по крупным магистралями всего города, хотя Садовая и Каменноостровский, к примеру, традиционно в списке самых забитых улиц. А на Сенатской площади пробку собирает ДТП: на легковую Mazda к правом ряду упал столб со знаками и светофором, сообщает читательница «Фонтанки» Алина.

Однако не менее сложная ситуация, например, на пересечении проспекта Славы с Софийской улицей, в районе площади Александра Невского, у Финляндского вокзала или на Светлановской площади и примыкающих к ней улицах.

Многокилометровый затор скопился на внешнем кольце КАД на юго-востоке Петербурга. Он растянулся почти на 11 километров от Софийской до Кудрово, где ведутся работы с ограничением движения.