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    Петербуржцы разъезжаются на майские по 8-балльным пробкам. На КАД затор тянется 11 км

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    2 комментария

    Вечером 29 апреля дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов, как и накануне, когда в городе репетировали парад. Огромный затор собрался на юго-востоке КАД, а в центре легковой автомобиль оказался остановлен светофором.

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    По данным «Яндекс.Пробок», дорожные заторы в Петербурге доросли до 8 баллов в начале шестого часа вечера. Для вечера пятницы это на 1 балл больше обычного. При этом пробки не сосредоточены только в центре, а распределились по крупным магистралями всего города, хотя Садовая и Каменноостровский, к примеру, традиционно в списке самых забитых улиц. А на Сенатской площади пробку собирает ДТП: на легковую Mazda к правом ряду упал столб со знаками и светофором, сообщает читательница «Фонтанки» Алина.

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    Однако не менее сложная ситуация, например, на пересечении проспекта Славы с Софийской улицей, в районе площади Александра Невского, у Финляндского вокзала или на Светлановской площади и примыкающих к ней улицах.

    Многокилометровый затор скопился на внешнем кольце КАД на юго-востоке Петербурга. Он растянулся почти на 11 километров от Софийской до Кудрово, где ведутся работы с ограничением движения.

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    Комментарии (2)

    marka
    Отлично! В выходные можно спокойно будет отдохнуть в городе.
    aikole
    На шашлыки однако потянулись?
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