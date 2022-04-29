Против воронежского депутата возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье о «фейках» про действия российских вооруженных сил в отношении депутата Семилукского муниципального района от КПРФ. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба ведомства.
Дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального управления ФСБ.
По предварительным данным следствия, 22 марта депутат, 32-летняя женщина, «публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия». Народная избранница также опубликовала видео заседания со своим выступлением в соцсетях. Как полагает ведомство, депутат находится за пределами России, поэтому решается вопрос об объявлении ее в розыск.
Следственный комитет не называет имени подозреваемой, однако депутат Семилукского муниципального района Нина Беляева в своих соцсетях подтвердила, что речь идет именно о ней.
Беляеву после мартовского заседания, на котором он призывала в том числе к прекращению боевых действий на Украине, исключили из фракции КПРФ. А в начале апреля она сама сообщила в соцсетях, что покинула пределы страны. 26 апреля Беляева рассказала об отчислении из аспирантуры Института законодательства и сравнительного правоведения. Депутат пояснила, что не смогла очно присутствовать на конференции, а такое присутствие с некоторых пор стало обязательным.