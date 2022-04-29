Против воронежского депутата возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье о «фейках» про действия российских вооруженных сил в отношении депутата Семилукского муниципального района от КПРФ. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба ведомства.



Дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального управления ФСБ.

По предварительным данным следствия, 22 марта депутат, 32-летняя женщина, «публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия». Народная избранница также опубликовала видео заседания со своим выступлением в соцсетях. Как полагает ведомство, депутат находится за пределами России, поэтому решается вопрос об объявлении ее в розыск.