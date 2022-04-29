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    Экономика и санкции

    Набиуллина: Россия находится в зоне колоссальной неопределенности

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    37 комментариев

    Россия на фоне западных санкций находится в зоне колоссальной неопределенности, в будущем возможны как и проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    «Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты», — рассказала Набиуллина журналистам в пятницу, 29 апреля (цитата по РИА Новости).

    Набиуллина назвала наиболее вероятным сценарий, когда проинфляционные факторы и риски будут превалировать. Также глава ЦБ отметила, что сейчас важно принимать взвешенные решения, учитывая меняющуюся ситуацию.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума РФ снова утвердила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России.

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    Комментарии (37)

    Dmitry Antonov
    "Также глава ЦБ отметила, что сейчас важно принимать взвешенные решения..."
    Это, как бы, намёк самому Михал Иванычу. Раньше можно было особо не задумываться, а вот теперь нужно думать, прежде чем делать. Не поможет её совет, поздно уже.
    Anatolievna
    ей бы уже помолчать, лучше
    265927066
    В общем, все идет по плану.....@
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