Набиуллина: Россия находится в зоне колоссальной неопределенности

Россия на фоне западных санкций находится в зоне колоссальной неопределенности, в будущем возможны как и проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты», — рассказала Набиуллина журналистам в пятницу, 29 апреля (цитата по РИА Новости).



Набиуллина назвала наиболее вероятным сценарий, когда проинфляционные факторы и риски будут превалировать. Также глава ЦБ отметила, что сейчас важно принимать взвешенные решения, учитывая меняющуюся ситуацию.

