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    «Подрядчик обязуется ликвидировать за майские выходные». В администрации Калининского района рассказали о протечках в детсаду

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    В детском саду № 74 Калининского района, где во время ремонта кровли дождь намочил потолки и стены, все исправят за майские выходные. Об этом 29 апреля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации.

    Контракт с подрядчиком — ИП Охрименко А. С. — был заключен 22 апреля. В детском саду сейчас ремонтируют кровлю, и специальный тент сместило ветром, поэтому во время дождя произошли протечки. История находится на контроле у главы администрации Сергея Николаевича Петриченко — сегодня он встречался с подрядчиком и ездил к детскому саду. Там была проведена опись всего, что залило.

    «Подрядчик обязуется ликвидировать причины протечек за майские выходные, также там проведут косметические работы. Обещал в дальнейшем отнестись более ответственно к работе в таких погодных условиях», — добавили в администрации.

    Напомним, о «потопе в детском саду» «Фонтанке» рассказал 29 апреля родитель одного из воспитанников учреждения. Заведующая детским садом тоже говорила о ремонте кровли, а также отметила, что причин для беспокойства нет.

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