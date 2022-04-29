«Подрядчик обязуется ликвидировать за майские выходные». В администрации Калининского района рассказали о протечках в детсаду

В детском саду № 74 Калининского района, где во время ремонта кровли дождь намочил потолки и стены, все исправят за майские выходные. Об этом 29 апреля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации.

Контракт с подрядчиком — ИП Охрименко А. С. — был заключен 22 апреля. В детском саду сейчас ремонтируют кровлю, и специальный тент сместило ветром, поэтому во время дождя произошли протечки. История находится на контроле у главы администрации Сергея Николаевича Петриченко — сегодня он встречался с подрядчиком и ездил к детскому саду. Там была проведена опись всего, что залило.

«Подрядчик обязуется ликвидировать причины протечек за майские выходные, также там проведут косметические работы. Обещал в дальнейшем отнестись более ответственно к работе в таких погодных условиях», — добавили в администрации.