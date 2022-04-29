    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    6 м/с, с-з

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    С 15 апреля российские международные резервы сократились на $4 млрд

    508
    обсудить

    Российские золотовалютные резервы за неделю сократились на 4 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка, опубликованных 29 апреля. По состоянию на 22 апреля объем резервов составил 607,1 миллиарда долларов — на 0,65% меньше, чем 15 апреля.

    Рекордный показатель международных резервов России был зафиксирован 18 апреля и составил 643,2 миллиарда долларов. С 18 февраля по 25 марта из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов объем российских ЗВР уменьшился на 6,03% до 604,4 миллиарда долларов, после чего вновь начал расти. На 1 апреля он составлял уже 606,5 миллиарда долларов, на 8 апреля — 609,4 миллиарда долларов, на 15 апреля — 611,1 миллиарда.

    После начала спецоперации на Украине почти половина золотовалютных резервов России оказалась заморожена из-за ведения рядом стран санкций против Центробанка. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, санкции лишили страну доступа к 300 миллиардам долларов международных резервов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close