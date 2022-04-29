С 15 апреля российские международные резервы сократились на $4 млрд

Российские золотовалютные резервы за неделю сократились на 4 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка, опубликованных 29 апреля. По состоянию на 22 апреля объем резервов составил 607,1 миллиарда долларов — на 0,65% меньше, чем 15 апреля.



Рекордный показатель международных резервов России был зафиксирован 18 апреля и составил 643,2 миллиарда долларов. С 18 февраля по 25 марта из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов объем российских ЗВР уменьшился на 6,03% до 604,4 миллиарда долларов, после чего вновь начал расти. На 1 апреля он составлял уже 606,5 миллиарда долларов, на 8 апреля — 609,4 миллиарда долларов, на 15 апреля — 611,1 миллиарда.