В Петербурге осудили товарищей, наворовавших у туристов фототехники на 400 тысяч рублей

Дзержинский райсуд Петербурга огласил приговор четверым мужчинам, которые воровали у иностранных и иногородних туристов фототехнику. Двое из компании получили срок в колонии, но на данный момент он считается отбытым.
Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба городских судов, преступный план у организатора краж Дмитрия Обухана возник в 2018 году. Он собрал троих помощников: Алексея Кочкова, Никиту Политова и Александра Усова, и дела пошли в гору.
Так, в апреле 2018-го Политов и Обухан «обработали» на Конюшенной площади китайского туриста: пока первый отвлекал его брошюрами и буклетами, второй добыл объектив от фотоаппарата, висевшего на плече жертвы. Кочков тем временем сидел неподалеку в машине, наблюдая, нет ли полицейских, а Усов потом продал украденное на нелегальном рынке.
В переводе на рубли объектив стоил около 29 тысяч, но группа проворачивала такие схемы не раз, набрав добра еще на 378 тысяч рублей. Их интересовали фотоаппараты, камеры и объективы, а один потерпевший лишился iPhone 7.
Обухану назначили 3 года и 8 месяцев в колонии строгого режима, Политову — 3,5 года. Кочков получил штраф в 250 тысяч рублей, Усов — в 200 тысяч. Правда, наказание посчитали отбытым — зачли фигурантам срок содержания под стражей.
Подробнее о задержании воровской компании читайте в материале «Фонтанки».