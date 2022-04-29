    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    6 м/с, с-з

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге осудили товарищей, наворовавших у туристов фототехники на 400 тысяч рублей

    768
    3 комментария

    Дзержинский райсуд Петербурга огласил приговор четверым мужчинам, которые воровали у иностранных и иногородних туристов фототехнику. Двое из компании получили срок в колонии, но на данный момент он считается отбытым.

    Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба городских судов, преступный план у организатора краж Дмитрия Обухана возник в 2018 году. Он собрал троих помощников: Алексея Кочкова, Никиту Политова и Александра Усова, и дела пошли в гору.

    Так, в апреле 2018-го Политов и Обухан «обработали» на Конюшенной площади китайского туриста: пока первый отвлекал его брошюрами и буклетами, второй добыл объектив от фотоаппарата, висевшего на плече жертвы. Кочков тем временем сидел неподалеку в машине, наблюдая, нет ли полицейских, а Усов потом продал украденное на нелегальном рынке.

    В переводе на рубли объектив стоил около 29 тысяч, но группа проворачивала такие схемы не раз, набрав добра еще на 378 тысяч рублей. Их интересовали фотоаппараты, камеры и объективы, а один потерпевший лишился iPhone 7.

    Обухану назначили 3 года и 8 месяцев в колонии строгого режима, Политову — 3,5 года. Кочков получил штраф в 250 тысяч рублей, Усов — в 200 тысяч. Правда, наказание посчитали отбытым — зачли фигурантам срок содержания под стражей.

    Подробнее о задержании воровской компании читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Гера-Фотич
    Просто коллекционеры!
    morzh
    Батюшки, ещё, окажется, остались "мамонты", таскающие с собой дорогущие "тушки" и "стёкла", когда любой китайфон удовлетворяет потребностям фотографа-любителя на 110%...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close