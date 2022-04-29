В Петербурге осудили товарищей, наворовавших у туристов фототехники на 400 тысяч рублей

Дзержинский райсуд Петербурга огласил приговор четверым мужчинам, которые воровали у иностранных и иногородних туристов фототехнику. Двое из компании получили срок в колонии, но на данный момент он считается отбытым.

Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба городских судов, преступный план у организатора краж Дмитрия Обухана возник в 2018 году. Он собрал троих помощников: Алексея Кочкова, Никиту Политова и Александра Усова, и дела пошли в гору.



Так, в апреле 2018-го Политов и Обухан «обработали» на Конюшенной площади китайского туриста: пока первый отвлекал его брошюрами и буклетами, второй добыл объектив от фотоаппарата, висевшего на плече жертвы. Кочков тем временем сидел неподалеку в машине, наблюдая, нет ли полицейских, а Усов потом продал украденное на нелегальном рынке.

