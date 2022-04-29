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    В МРЭО не любят ходить по пятницам. ГИБДД Петербурга и области показала, когда они загруженнее всего

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    Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области рассказало, в какие дни недели и в какое время МРЭО обоих регионов загружены сильнее всего. Самым свободным днем оказалась пятница.

    В Петербурге максимально загруженными днями в МРЭО являются вторник, четверг и суббота, сообщает 29 апреля пресс-служба УГИБДД в своей группе «Вконтакте». Меньше всего народу в отделениях, по статистике, бывает по пятницам и воскресеньям. Самое популярное время — с полудня до четырех часов дня, а меньше всего петербуржцы любят ходить в МРЭО с 8 утра до 11 часов и с семи до восьми вечера.

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    Областные МРЭО тоже свободнее всего оказались по пятницам, а наибольшая загрузка у них бывает по вторникам и субботам. Самое свободное время в МРЭО в Ленобласти — в обед, с 12 до 13 часов. Максимальная же загрузка наблюдается с 10 до 11 утра, с часу до трех часов дня и с пяти до шести часов вечера.

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    Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области
    Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

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