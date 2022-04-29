В магазине на Невском поймали желающего бесплатно полакомиться элитным вином за 30 тысяч рублей

Посетитель сетевого супермаркета на Невском проспекте, 48, задумал вынести без оплаты бутылку вина — да не простого, а элитного, за 30 тысяч рублей. План не удался: нарушителя задержала Росгвардия.

Как сообщает пресс-служба ведомства 29 апреля, попытку кражи в магазине заметили накануне около половины пятого вечера. Сотрудники нажали тревожную кнопку, и через две минуты хитрого посетителя задержали.



Выяснилось, что такие проделки мужчине не в новинку: он уже был судим за кражу. Его увезли в отдел полиции.



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