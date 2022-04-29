    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    6 м/с, с-з

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В магазине на Невском поймали желающего бесплатно полакомиться элитным вином за 30 тысяч рублей

    2647
    6 комментариев

    Посетитель сетевого супермаркета на Невском проспекте, 48, задумал вынести без оплаты бутылку вина — да не простого, а элитного, за 30 тысяч рублей. План не удался: нарушителя задержала Росгвардия.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 29 апреля, попытку кражи в магазине заметили накануне около половины пятого вечера. Сотрудники нажали тревожную кнопку, и через две минуты хитрого посетителя задержали.

    Выяснилось, что такие проделки мужчине не в новинку: он уже был судим за кражу. Его увезли в отдел полиции.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Stargazer_5e4cc3b703773
    ЭндрюБарсик, давай свою песню про выбор между голодной смертью и неоплатой товара. Твоя тема.
    AGP
    "Больше ИНТЕРЕСНЫХ новостей на нашем..." 👍😀
    Денеб
    Подозреваю, что "элитное вино за 30 тысяч рублей" - голимый контрафакт......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close