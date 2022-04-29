В Москву на День Победы не пригласили иностранных глав государств

В Москву на празднование Дня Победы не приглашены зарубежные лидеры государств, потому что «это не юбилейная дата». Об этом 29 апреля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — сказал Песков.

После уточняющего вопроса пресс-секретарь главы государства добавил, что не ожидается и визита президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Насколько я знаю — нет, не планирует», — ответил Песков.