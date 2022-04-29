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    В Москву на День Победы не пригласили иностранных глав государств

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    20 комментариев

    В Москву на празднование Дня Победы не приглашены зарубежные лидеры государств, потому что «это не юбилейная дата». Об этом 29 апреля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — сказал Песков.

    После уточняющего вопроса пресс-секретарь главы государства добавил, что не ожидается и визита президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Насколько я знаю — нет, не планирует», — ответил Песков.

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    Комментарии (20)

    Денеб
    Ещё бы сказали, что не пригласили Зеленского.... поскольку не юбилейная дата.....
    Типичный Димон
    Ха! Словили ответочку за санкции.
    твой батя
    а я так ждал одного "главу государства". думал, что в клетке его на парад доставят.
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