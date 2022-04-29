Взял у друга старый ВАЗ, гонял по дворам, посылал на три буквы. Пьяного на Ланском задерживали на виду у «честной компании»

Нетрезвого водителя в Приморском районе Петербурга задержали во дворах. Помог в этом другой водитель, который не смог разъехаться с нарушителем.



Как сообщает 29 апреля «Дорожный инспектор», инцидент произошёл вчера около 20 часов на Ланском шоссе, у дома 22, корпус 6. Мужчина заезжал во двор, чтобы завезти ребёнка, и не смог разъехаться с «Жигулями» с карельскими номерами. Он подошёл к машине, почувствовал запах алкоголя, исходящий от водителя, и был «послан на три буквы», после чего ВАЗ «пошпарил» дальше во дворы. Мужчине удалось догнать «Жигули», удержать водителя (хотя тот пытался уйти в дом) и дождаться приезда полиции.



«Судя по тому, как развивалась ситуация, этот маргинальный персонаж довольно известен во дворе. Во время задержания на его защиту вышли «собратья». Одну из «активисток» пришлось доставить в отдел, уж слишком агрессивно и вульгарно себя вела. Из группы поддержки трезвых никого не оказалось. Год назад водителя уже осудили по ст. 264.1 УК РФ (вождение в нетрезвом виде. — Прим. ред.), но за год он забыл этот момент и решил испытать судьбу снова. На автомобиле (взял у друга) с архивными ГРЗ в сильном состоянии алкогольного опьянения», — отмечает «Дорожный инспектор».



На месте, по его данным, водитель «надул» 1,100 мг/л. Однако с результатами не согласился и поехал на медосвидетельствование, где прибор показал 0,800 мг/л. Жена, тоже находившаяся в подпитии, приходила посмотреть на оформление мужа, оставив дома несовершеннолетнего сына.



Произошедшее задержанный, сидя в наручниках в патрульной машине, объяснил следующим образом: «Слишком ответственный водитель попался. Я ничего не потреблял. И вообще за рулем меня не было».

На него составлены административные материалы по четырём статьям:

12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) за отсутствие СТС;



12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки;



12.2 КоАП РФ за отсутствие государственных регистрационных знаков (оказались архивными);



20.1 КоАП РФ за агрессивное поведение и ненормативную лексику в общественном месте.

