    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    6 м/с, с-з

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Взял у друга старый ВАЗ, гонял по дворам, посылал на три буквы. Пьяного на Ланском задерживали на виду у «честной компании»

    2045
    обсудить

    Нетрезвого водителя в Приморском районе Петербурга задержали во дворах. Помог в этом другой водитель, который не смог разъехаться с нарушителем.

    Как сообщает 29 апреля «Дорожный инспектор», инцидент произошёл вчера около 20 часов на Ланском шоссе, у дома 22, корпус 6. Мужчина заезжал во двор, чтобы завезти ребёнка, и не смог разъехаться с «Жигулями» с карельскими номерами. Он подошёл к машине, почувствовал запах алкоголя, исходящий от водителя, и был «послан на три буквы», после чего ВАЗ «пошпарил» дальше во дворы. Мужчине удалось догнать «Жигули», удержать водителя (хотя тот пытался уйти в дом) и дождаться приезда полиции.

    «Судя по тому, как развивалась ситуация, этот маргинальный персонаж довольно известен во дворе. Во время задержания на его защиту вышли «собратья». Одну из «активисток» пришлось доставить в отдел, уж слишком агрессивно и вульгарно себя вела. Из группы поддержки трезвых никого не оказалось. Год назад водителя уже осудили по ст. 264.1 УК РФ (вождение в нетрезвом виде. — Прим. ред.), но за год он забыл этот момент и решил испытать судьбу снова. На автомобиле (взял у друга) с архивными ГРЗ в сильном состоянии алкогольного опьянения», — отмечает «Дорожный инспектор».

    На месте, по его данным, водитель «надул» 1,100 мг/л. Однако с результатами не согласился и поехал на медосвидетельствование, где прибор показал 0,800 мг/л. Жена, тоже находившаяся в подпитии, приходила посмотреть на оформление мужа, оставив дома несовершеннолетнего сына.

    ПоделитьсяПоделиться

    Произошедшее задержанный, сидя в наручниках в патрульной машине, объяснил следующим образом: «Слишком ответственный водитель попался. Я ничего не потреблял. И вообще за рулем меня не было».

    На него составлены административные материалы по четырём статьям:

    • 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) за отсутствие СТС;
    • 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки;
    • 12.2 КоАП РФ за отсутствие государственных регистрационных знаков (оказались архивными);
    • 20.1 КоАП РФ за агрессивное поведение и ненормативную лексику в общественном месте.
    ПоделитьсяПоделиться

    Водитель доставлен в отдел полиции, решается вопрос об очередном уголовном деле за пьяное вождение по статье 264.1 УК РФ. С «Жигулей» изъяты госномера, машина эвакуирована на спецстоянку.

    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close