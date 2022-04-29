Петербургский знакомый увел у областного предпринимателя только что купленную «Ладу»

Полиция Петербурга и Ленобласти задержала молодого человека, подозреваемого в угоне «Лады» у своего знакомого. Тот эту машину только два дня как купил.
В 10:18 28 апреля в полицию обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Всеволожского района и рассказал, что в 09:45 его знакомый похитил от дома в садоводстве «Альбатрос» его LADA Granta Sport 2014 года выпуска, сообщает 29 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машину он только 26 апреля купил с рук за 450 тысяч рублей.
Тем же вечером мужчина обнаружил свою «Ладу» у дома 212 по Выборгскому шоссе — у станции техобслуживания. Менее чем через час там же полицейские задержали того самого охочего до чужой машины знакомого. Им оказался 25-летний житель Парголово, ранее уже судимый за грабеж и проходивший по делам о кражах. Его доставили в отделение и составили на него протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.