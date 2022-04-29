Петербургский знакомый увел у областного предпринимателя только что купленную «Ладу»

Полиция Петербурга и Ленобласти задержала молодого человека, подозреваемого в угоне «Лады» у своего знакомого. Тот эту машину только два дня как купил.



В 10:18 28 апреля в полицию обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Всеволожского района и рассказал, что в 09:45 его знакомый похитил от дома в садоводстве «Альбатрос» его LADA Granta Sport 2014 года выпуска, сообщает 29 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машину он только 26 апреля купил с рук за 450 тысяч рублей.