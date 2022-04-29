После ДТП на «Скандинавии» нашли пустую KIA Stinger с номерами от Land Cruiser

Спортивный автомобиль за 4 миллиона рублей нашли брошенным после ДТП на федеральной трассе в Ленобласти. Позже оказалось, что машину в тот же день угнали в Петербурге.
В 13:05 28 апреля на круговой развязке на 64-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», неподалеку от Огоньков, сотрудники ГИБДД обнаружили оставленный после ДТП KIA Stinger с открытыми дверями и без водителя, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. При этом госномер, установленный на машине, числится за Toyota Land Cruiser 200, зарегистрированной на 58-летнего жителя Всеволожского района. По VIN-номеру «КИА» принадлежит 35-летнему петербуржцу.
В шесть вечера в полицию с заявлением обратился хозяин машины. Он сообщил, что KIA пропала между полуночью и 13:05 от дома 33, корпус 5, по улице Композиторов. Стоимость автомобиля 2018 года выпуска он оценил в 4 миллиона рублей.
Машину после осмотра отдали владельцу под сохранную расписку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.