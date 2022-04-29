Угон раритетного Mercedes на Десантников привел полицию к опытной компании

Около 9 часов утра 28 апреля в полицию Красносельского района обратился 59-летний местный житель, сообщает 29 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина рассказал, что между 18:15 27 апреля и 08:30 28 апреля от дома 20, корпус 3, по улице Десантников был похищен его Mercedes-Benz S500 в кузове W126 1987 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 2 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4 п. б УК РФ). В тот же день в десять вечера полицейские обнаружили «Мерседес» у дома 8 по Ленинградской улице. Машина была с повреждениями. Ее отправили на спецстоянку.

Затем около полуночи на проспекте Солидарности задержали троих подозреваемых: сначала у дома 8 — мужчин 38 лет и 41 года, ехавших на KIA Sorento, затем у дома 13 — 44-летнего мужчину на Volkswagen Passat. Двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, один за кражи, другой за вымогательство, мошенничество, грабеж и разбой. При осмотре машин полицейские нашли оборудование для подавления сигнализации и запуска двигателя, ключи, брелоки, сим-карты и электронный ключ.

Теперь сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.