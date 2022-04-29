Акция «Доброе сердце» поможет пожилым петербуржцам

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым петербуржцам, совместно с популярными ресторанными сетями запустил благотворительную акцию «Доброе сердце».



В течение мая посетители ресторанов смогут не только вкусно поесть, но помочь нуждающимся – часть средств от продажи «добрых» блюд будет направлена в фонд для помощи пожилым людям.



«Каждый год в мае мы вспоминаем тех, кто защитил страну во время Великой Отечественной войны. Мы активно работаем для того, чтобы поддерживать старшее поколение стало почётно не только в этот месяц. Акция «Доброе сердце» позволит присоединиться к помощи нуждающимся максимально просто. Мы надеемся, что акция обратит внимание горожан на людей старшего возраста и их потребности в лекарствах, продуктах и внимании. Все подопечные фонда очень разные – по жизненному пути и семейным обстоятельствам. Объединяет этих людей одно – они сильно нуждаются в нашем участии и неравнодушии. Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил. Присоединяйтесь», - сказала генеральный директор БФ «Долго и счастливо» Анна Косарева.

