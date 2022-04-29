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    Акция «Доброе сердце» поможет пожилым петербуржцам

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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым петербуржцам, совместно с популярными ресторанными сетями запустил благотворительную акцию «Доброе сердце».

    В течение мая посетители ресторанов смогут не только вкусно поесть, но помочь нуждающимся – часть средств от продажи «добрых» блюд будет направлена в фонд для помощи пожилым людям.

    «Каждый год в мае мы вспоминаем тех, кто защитил страну во время Великой Отечественной войны. Мы активно работаем для того, чтобы поддерживать старшее поколение стало почётно не только в этот месяц. Акция «Доброе сердце» позволит присоединиться к помощи нуждающимся максимально просто. Мы надеемся, что акция обратит внимание горожан на людей старшего возраста и их потребности в лекарствах, продуктах и внимании. Все подопечные фонда очень разные – по жизненному пути и семейным обстоятельствам. Объединяет этих людей одно – они сильно нуждаются в нашем участии и неравнодушии. Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил. Присоединяйтесь», - сказала генеральный директор БФ «Долго и счастливо» Анна Косарева.

    Акция будет проходить с 1 по 31 мая 2022 года. Подробности можно узнать в официальном паблике БФ «Долго и счастливо».

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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