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    Привлек внимание с помощью кроссовки. Испортившему камеру в петербургском СИЗО пришлось поплатиться

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    3 комментария

    Колпинский райсуд Петербурга удовлетворил иск ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Просили деньги за видеокамеру, испорченную заключенным в изоляторе. Мужчина должен отдать за это чуть больше 71 тысячи рублей.

    Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел в августе. Герой истории вину признал: рассказал, что во время обеда повесил на камеру кроссовку, чтобы привлечь внимание корпусных.

    В СИЗО заявили, что камера больше не работает, и потребовали возместить более 71 тысячи рублей: учли стоимость, доставку и монтаж нового устройства. Суд требования удовлетворил.

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    Комментарии (3)

    KGB has yo
    ворье. но что б в 10 раз дороже, это ноу-хау
    Denis_5e4cccd08a04e
    Как понимаю, снять кроссовку с камеры не пытались. Сразу заказ новой камеры + замена.
    staroverspb
    Сказ о том, как лëгким движением руки 5 т.р. превращается в 71 т.р.
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