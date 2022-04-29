Привлек внимание с помощью кроссовки. Испортившему камеру в петербургском СИЗО пришлось поплатиться

Колпинский райсуд Петербурга удовлетворил иск ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Просили деньги за видеокамеру, испорченную заключенным в изоляторе. Мужчина должен отдать за это чуть больше 71 тысячи рублей.



Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел в августе. Герой истории вину признал: рассказал, что во время обеда повесил на камеру кроссовку, чтобы привлечь внимание корпусных.



В СИЗО заявили, что камера больше не работает, и потребовали возместить более 71 тысячи рублей: учли стоимость, доставку и монтаж нового устройства. Суд требования удовлетворил.

